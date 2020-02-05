Россия и Белоруссия проведут переговоры по поставкам нефти и газа

Ранее глава Белоруссии заявил, что Минск готов закупать российскую нефть по мировым ценам.

5 февраля заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко рассказал, что Минск и Москва собираются до конца текущей недели провести переговоры, в ходе которых стороны обсудят поставки и формирование цен на газ и нефть. По его словам, республика по-прежнему уделяет повышенное внимание этим вопросам, пишет РИА Новости.

Во вторник, 4 февраля, глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует приобретать нефть у Российской Федерации по мировым ценам, чтобы не платить российским компаниям премиальные.