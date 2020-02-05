В Тюмень прибыл первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами

Всем прилетевшим предстоит пройти карантин в течение двух недель.

В тюменский аэропорт Рощино прибыл первый самолет, на борту которого находится 80 россиян, эвакуированных из Китая из-за вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб ТО по профилактике коронавируса. Как сообщается, всем прилетевшим предстоит пройти карантин. В Минобороны уточнили, что заболевших среди них нет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в области было сделано все для сокращения рисков, в частности, карантин, который по международным медико-санитарным правилам должен продолжаться четырнадцать дней.