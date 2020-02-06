По словам певицы, она даже не занималась этим вопросом, и у нее сейчас другие проблемы.

Известная артистка Любовь Успенская рассказала о своей пенсии, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Teleprogramma.pro. По словам певицы, у нее много желания работать, чтобы ни от кого не зависеть.

«Вы знаете, я не пенсионер… Я даже не занималась этим вопросом», - заявила Успенская. Отметив, что в данный момент «у нее в голове» не пенсия, а другие сейчас проблемы.

До этого о своих пенсиях сообщили телеведущая Елена Ханга (23 тысячи рублей) и юморист Евгений Петросян (двадцать с лишним тысяч рублей).