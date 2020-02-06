Корабль «Союз МС-13» возвращается на Землю

На станции осталась команда из трех человек, один из которых – россиянин Олег Скрипочка.

Космический корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, прошел процесс отстыковки от МКС и следует в направлении Земли, информирует РИА Новости со ссылкой на ЦУП. На станции осталась команда из трех человек, один из которых – россиянин Олег Скрипочка. Они будут дожидаться следующего корабля с экипажем. Как планируется, спускаемый аппарат приземлиться в 12:13 мск, на расстоянии 147 километров от города Жезказган в Казахстане.