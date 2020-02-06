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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Вице-адмирал ВМС США пожаловался на российские подлодки

06.02.2020 07:33
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Вице-адмирал ВМС США пожаловался на российские подлодки

Эндрю «Вуди» Льюис заявил, что российские подводные лодки проявляют все большую активность.

Восточное побережье США больше не «тихая гавань» для флота страны, и к этому причастны подводные лодки РФ, которые проявляют все большую активность. Как передает РИА Новости со ссылкой на The Drive, с таким заявлением выступил американский вице-адмирал ВМС Эндрю «Вуди» Льюис. Он подчеркнул, что из-за российских субмарин, которые стали более совершенными и тихими, ВМС США больше не видят в Атлантике зону своего «неоспоримого» господства. Льюис также отметил, что в распоряжении противника находится военная техника с «более смертоносными системами вооружения».

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