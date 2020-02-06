В партии Зеленского призывают не платить пенсии тем, кто симпатизирует России

Депутат Елизавета Богуцкая отказалась поддерживать законопроект, в котором речь идет о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР.

Представитель пропрезидентской партии Зеленского «Слуга народа» депутат Елизавета Богуцкая рассказала о своем отказе поддерживать законопроект, в котором речь идет о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, которые Киев не контролирует. Как передает Газета.ру со ссылкой на ТК «112», парламентарий объясняет это тем, что жители Донбасса могут проявлять пророссийские настроения.

«Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?» — задалась вопросом Богуцкая.

Депутат убеждена, что если такой закон будет принят, то это будет «плевок» в сторону тех жителей, кто уехал из Донбасса на контролируемые Киевом территории без каких-либо выплат.