На Украине будет создано министерство по вопросам оккупированных территорий

Благодаря новому министерству Киев планирует наладить более оперативную работу с жителями ЛНР и ДНР.

Украина планирует создать министерство по вопросам оккупированных территорий. Как передает «РБК-Украина», информация об этом поступила от пресс-службы украинского президента. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, что благодаря новому министерству можно будет наладить более оперативную работу с жителями ЛНР и ДНР, которые Киев не контролирует. Он отметил, что таким образом реинтеграция Донбасса будет более эффективной.

Ранее сообщалось, что власти Украины запланировали создать телеканал для трансляции на «оккупированных территориях».