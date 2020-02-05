Пассажирский лайнер совершил жесткую посадку в Стамбуле

Фюзеляж пассажирского лайнера авиакомпании Pegasus Airlines, совершившего жесткую посадку в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен, развалился на три части.

Пассажирский самолет Boeing-737-800, принадлежащий авиакомпании Pegasus Airlines, совершил жесткую посадку в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, во время выполнения рейса из Измира. Во время посадки лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и его фюзеляж развалился на три части, после чего на борту самолета произошло возгорание.

Известно, что лайнер перевозил 177 человек. Несмотря на сложные условия, всех людей удалось эвакуировать. Тем не менее, согласно официальному сообщению властей, по крайней мере 21 человек был госпитализирован после эвакуации, пишет РИА Новости.