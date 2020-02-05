Новые стимулы ускоряют обучение благодаря активации дофамина

Ученые мозга во главе с Себастьяном Хеслером из Института биотехнологии Фландрии определили причинный механизм того, как новые стимулы (новинки) способствуют обучению.

Согласно проведенным исследованиям, новинка напрямую активирует дофаминовую систему, которая отвечает за ассоциативное обучение. Полученные результаты имеют значение для улучшения стратегий обучения и разработки алгоритмов машинного обучения.

Новизна и обучение

Фундаментальный тип обучения, известный как ассоциативное обучение, обычно наблюдается у животных и людей. Он включает в себя связь стимула или действия с положительным или отрицательным результатом. Ассоциативное обучение лежит в основе многих наших повседневных поступков: мы вознаграждаем детей за выполнение домашней работы, например, или ограничиваем их время на просмотр телевидения, если они плохо себя ведут.

Ученые с 1960-х годов знали, что новинка способствует ассоциативному обучению. Однако механизмы, лежащие в основе этого явления, оставались неизвестными.

«Предыдущая работа предполагала, что новинка может активировать систему дофамина в мозге. Поэтому мы думали, что активация дофамина может также способствовать ассоциативному обучению», - говорит профессор Себастьян Хеслер, который руководил исследованием.

Новые запахи

Чтобы продемонстрировать, что новинка действительно активирует дофаминовые нейроны, исследователи подвергали мышей как новым, так и знакомым запахам.

«Когда мыши чувствуют запах нового стимула, они очень взволнованы и начинают очень быстро нюхать. Это естественное, спонтанное поведение обеспечивает отличную информацию для восприятия новизны», - объясняет доктор Кагатай Айдын, из группы Себастьяна Хеслера.

С помощью экспериментов на мышах команда подтвердила, что дофаминовые нейроны были активированы новыми запахами, но не знакомыми. На втором этапе мышей обучали ассоциировать новые и знакомые запахи с вознаграждением.

«Когда мы специально блокировали активацию дофамина новыми стимулами только в нескольких испытаниях, обучение замедлялось. С другой стороны, стимуляция дофаминовых нейронов во время представления знакомых стимулов ускоряла обучение», - говорит Йоахим Морренс, аспирант в группе.

Ценность новизны

Полученные данные показывают, что активация дофамина новыми стимулами способствует обучению. Кроме того, они обеспечивают непосредственную экспериментальную поддержку для группы теоретических основ в области компьютерных наук, которые включают в себя «бонус новизны» для объяснения благотворного эффекта новизны. Включение такого бонуса может ускорить алгоритмы машинного обучения и повысить их эффективность.

С практической точки зрения, результаты напоминают нам о том, что нужно чаще нарушать нашу рутину и искать новый опыт, чтобы стать лучшими учениками, пишет EurekAlert.