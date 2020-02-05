"Сердце Плутона" формирует атмосферные ветры планеты

Совершенно новые исследования показывают, что Sputnik Planitia, знаменитый регион Плутона в форме сердца, играет ключевую роль в регулировании циркуляции атмосферы на далекой карликовой планете.

Поверхность обширной равнины Плутона Sputnik Planitia покрыта замерзшим азотом. В течение дня тонкий слой превращается в пар, а затем замерзает ночью. Цикл - это то, что порождает ветра Плутона, и новые исследования показали, что они движутся в удивительном направлении.

Наблюдения и модели, используемые командой из Исследовательского центра Эймса в Калифорнии под руководством астрофизика и планетолога Танги Бертрана, предполагают, что атмосфера Плутона, которая в 100 000 раз тоньше, чем атмосфера Земли, движется в направлении, противоположном вращению карликовой планеты. Эффект этого ветра - темные полосы по северо-западным регионам карликовой планеты.

«Это подчеркивает тот факт, что атмосфера и ветры Плутона - даже если плотность атмосферы очень мала - могут воздействовать на поверхность», - заявил Танги Бертран.

Sputnik Planitia - левая доля Tombaugh Regio, где находится большая часть азотного льда Плутона. Ледяной покров простирается примерно на 1000 километров в окружении высокогорных сооружений. Модели показали, что азотный лед превращается в пар на севере и замерзает на юге, создавая этот атмосферный поток ветров выше 4 километров (2,5 мили) на высоте, дующей на запад.

Темные полосы могут создаваться либо ветром с запада, переносящим тепло из атмосферы в лед, что заставляет его быстрее сублимироваться и, следовательно, становиться менее отражающим, либо сам ветер может переносить темные материалы, которые осаждаются на льду.

«Sputnik Planitia может быть так же важен для климата Плутона, как океан для климата Земли», - сказал Бертран. «Если вы удалите Sputnik Planitia - если вы удалите "сердце Плутона" - у вас не будет такого же кровообращения», - объяснил Бертран. «До New Horizons все думали, что Плутон станет абсолютно плоским, почти без разнообразия. Но это совершенно не так. Здесь много разных ландшафтов, и мы пытаемся понять, что там происходит».

Это истинное свидетельство того, что полет космического аппарата НАСА New Horizons в 2015 году привел к максимально глубокому пониманию этого мира на краю Солнечной системы. Мы почти не знали, как Плутон выглядел до запуска аппарата, и теперь у нас есть модели того, как ветры формируют его поверхность, пишет IFLScience.