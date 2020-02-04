Астероид, уничтоживший большую часть жизни на Земле, был очагом для бактерий

Астероид, который уничтожил динозавров приблизительно 66 миллионов лет назад, уничтожил почти всю жизнь на планете, кроме бактерий.

Воздействие астероида Чиксулуб уничтожило 76% всех видов и почти всю растительность планеты. Поскольку пыль затуманивала атмосферу и блокировала солнце, фотосинтез замедлился, и фитопланктон в океанах прекратил производить кислород.

Было темно, очень жарко в кратере, оставленном астероидом, и чрезвычайно холодно везде - условия, которые делали невозможным процветание для большинства видов. Но через несколько дней, недель и десятилетий после катастрофического события микробактерии были возвращены в кратер.

«Мы говорим о восстановлении организмов в течение нескольких дней или десятилетий», - сказал Тимоти Браулер, профессор геонаук в Университете штата Пенсильвания. «С геологической точки зрения это открытие довольно серьезное».

Спустя миллионы лет после того, как астероид ударил, геологи пробурили пиковое кольцо астероида - центр кратера - и, основываясь на биомаркерах, оставленных микробактериями миллионы лет назад, они связали временную шкалу того, как жизнь вернулась после удара астероида.

«Бактерии первыми вернулись назад», - сказал Браулер. «Это очень согласуется с тем, что мы знаем о бактериях сегодня - они могут расти где угодно».

Бактерии являются одними из самых устойчивых организмов на Земле. Они были найдены внутри льда, в глубоких подземных пещерах и спрятаны в горячих источниках.

Поэтому неудивительно, что они смогли выжить в кратере Чиксулуб, похороненном на полуострове Юкатан в Мексике. По словам Браулера, реже можно увидеть, как быстро микробы смогли вернуться.

После того, как астероид обрушился на Землю около 66 миллионов лет назад, он вызвал массивное цунами, которое, как считается, достигло 300 футов, откладывало осадок в астероиде.

Среди этого осадка были цианобактерии, микроорганизмы, способные к фотосинтезу, и важный игрок в азотном цикле. Геологические данные показывают, что эти микробы были отложены сразу после образования кратера.

«По сути, первыми выжившими, первыми обитателями кратера были микробы», - сказал Браулер.

Авторы пишут, что микробные сообщества в кратере оставались в «постоянном динамическом потоке» в последующие миллионы лет.

В конце концов, после того, как пыль, омрачавшая солнце, осела, фитопланктон быстро восстановился и начал фотосинтезировать и производить больше кислорода, в основном отчасти из-за возрождения наземных растений.

«Микробы как бы проложили путь для более высоких уровней жизни», - сказал Браулер.

Соавтор работы Клити Грайс, профессор Университета Кертина и директор Западно-Австралийского центра органической и изотопной геохимии, назвал деятельность в кратере «постапокалиптическим микробным беспорядком».