Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ФЕВ, 21:20 МСК
USD (ЦБ)    63,4342
EUR (ЦБ)    70,1265

04 ФЕВ, 21:20 МСК
USD (ЦБ)    63,4342
EUR (ЦБ)    70,1265
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Астероид, уничтоживший большую часть жизни на Земле, был очагом для бактерий

04.02.2020 20:53
Комментарии
Астероид, уничтоживший большую часть жизни на Земле, был очагом для бактерий

Астероид, который уничтожил динозавров приблизительно 66 миллионов лет назад, уничтожил почти всю жизнь на планете, кроме бактерий.

Воздействие астероида Чиксулуб уничтожило 76% всех видов и почти всю растительность планеты. Поскольку пыль затуманивала атмосферу и блокировала солнце, фотосинтез замедлился, и фитопланктон в океанах прекратил производить кислород.

Было темно, очень жарко в кратере, оставленном астероидом, и чрезвычайно холодно везде - условия, которые делали невозможным процветание для большинства видов. Но через несколько дней, недель и десятилетий после катастрофического события микробактерии были возвращены в кратер.

«Мы говорим о восстановлении организмов в течение нескольких дней или десятилетий», - сказал Тимоти Браулер, профессор геонаук в Университете штата Пенсильвания. «С геологической точки зрения это открытие довольно серьезное».

Спустя миллионы лет после того, как астероид ударил, геологи пробурили пиковое кольцо астероида - центр кратера - и, основываясь на биомаркерах, оставленных микробактериями миллионы лет назад, они связали временную шкалу того, как жизнь вернулась после удара астероида.

«Бактерии первыми вернулись назад», - сказал Браулер. «Это очень согласуется с тем, что мы знаем о бактериях сегодня - они могут расти где угодно».

Бактерии являются одними из самых устойчивых организмов на Земле. Они были найдены внутри льда, в глубоких подземных пещерах и спрятаны в горячих источниках.

Поэтому неудивительно, что они смогли выжить в кратере Чиксулуб, похороненном на полуострове Юкатан в Мексике. По словам Браулера, реже можно увидеть, как быстро микробы смогли вернуться.

После того, как астероид обрушился на Землю около 66 миллионов лет назад, он вызвал массивное цунами, которое, как считается, достигло 300 футов, откладывало осадок в астероиде.

Среди этого осадка были цианобактерии, микроорганизмы, способные к фотосинтезу, и важный игрок в азотном цикле. Геологические данные показывают, что эти микробы были отложены сразу после образования кратера.

«По сути, первыми выжившими, первыми обитателями кратера были микробы», - сказал Браулер.

Авторы пишут, что микробные сообщества в кратере оставались в «постоянном динамическом потоке» в последующие миллионы лет.

В конце концов, после того, как пыль, омрачавшая солнце, осела, фитопланктон быстро восстановился и начал фотосинтезировать и производить больше кислорода, в основном отчасти из-за возрождения наземных растений.

«Микробы как бы проложили путь для более высоких уровней жизни», - сказал Браулер.

Соавтор работы Клити Грайс, профессор Университета Кертина и директор Западно-Австралийского центра органической и изотопной геохимии, назвал деятельность в кратере «постапокалиптическим микробным беспорядком».

«Развитие и продуктивность фитопланктона сопровождались значительными изменениями в поставках питательных веществ и кислорода, которые сформировали восстановление микробной жизни», - сказал Грайс. «В такие короткие сроки происходило так много всего».

Комментировать (без регистрации)
Основная генная карта помогает понять редкие заболевания
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Обманули с газом и нефтью. О чем Лукашенко будет говорить с Путиным?

Обманули с газом и нефтью. О чем Лукашенко будет говорить с Путиным?
Политика 3

Откуда деньги? За какую сумму на границе Евразийского союза придется объясняться

Откуда деньги? За какую сумму на границе Евразийского союза придется объясняться
Экономика

«Анонимные взыскатели». Зачем коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами?

«Анонимные взыскатели». Зачем коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами?
Экономика

«Хочешь, я убью соседей?» Как в России ужесточат наказание для шумных соседей

«Хочешь, я убью соседей?» Как в России ужесточат наказание для шумных соседей
События и факты

Дешевый, но недоступный. Сколько стоит бензин в России по сравнению с Европой?

Дешевый, но недоступный. Сколько стоит бензин в России по сравнению с Европой?
Экономика

США на 100% обеспечат Белоруссию нефтью. Вашингтон уводит Минск из-под носа у России?

США на 100% обеспечат Белоруссию нефтью. Вашингтон уводит Минск из-под носа у России?
Экономика 1

Узнай, страна

В Оренбургской области заработал комбикормовый цех на одной из крупнейших птицефабрик региона

В Оренбургской области заработал комбикормовый цех на одной из крупнейших птицефабрик региона

В Кемеровской области впервые в угольной отрасли России применили новую туннелепроходческую технику

В Кемеровской области впервые в угольной отрасли России применили новую туннелепроходческую технику

В Новосибирской области ученые создали тест-систему выявления нового коронавируса

В Новосибирской области ученые создали тест-систему выявления нового коронавируса

В Татарстане впервые в России запустили проект по установке отечественных аппаратов для сбора тары

В Татарстане впервые в России запустили проект по установке отечественных аппаратов для сбора тары

Новости дня

20:18 Основная генная карта помогает понять редкие заболевания Основная генная карта помогает понять редкие заболевания
В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
19:36 На страницы украинского учебника попал Киану Ривз На страницы украинского учебника попал Киану Ривз
19:08 США готовят новые санкции против СП-2 США готовят новые санкции против СП-2
18:50 Франция обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны Франция обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны
18:28 Путин назвал причину отставки главы Чувашии Путин назвал причину отставки главы Чувашии
18:05 Турция не хочет конфликтовать с Россией Турция не хочет конфликтовать с Россией
Россия сократила транзит газа через Украину
Россия сократила транзит газа через Украину
17:42 Вернувшихся из КНР россиян поместят на карантин под Тюменью Вернувшихся из КНР россиян поместят на карантин под Тюменью

Узнай, страна!

12:27 В Оренбургской области заработал комбикормовый цех на одной из крупнейших птицефабрик региона В Оренбургской области заработал комбикормовый цех на одной из крупнейших птицефабрик региона
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
30 ЯНВ, 17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter