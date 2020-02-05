В России хотят ввести ограничения на шипованную резину

Правительство РФ каждый год тратит на восстановление дорожного покрытия до 220 млрд рублей.

В Государственной думе на круглом столе, организованном думским комитетом по транспорту и строительству, приступили к обсуждению проблем влияния шипованной резины на состояние дорог. В РосдорНИИ сообщили, что правительство России каждый год тратит на восстановление дорожного покрытия до 220 млрд рублей. Уточняется, что в большинстве случаев колейности возникают из-за шипов.

Для сокращения расходов на ремонт дорог было предложено взимать штрафы за неправильную эксплуатацию шин, а также ввести ограничение скорости для транспортных средств с шипованной резиной и использование опознавательного знака "Ш", который нужен для того, чтобы автоматические камеры могли опознавать автомобили с шипованной резиной. Отмечается, что предложенные инициативы могут войти в законопроект, который затронет большую часть россиян, пишет "Коммерсантъ".