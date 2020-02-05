СМИ сообщили об отстранении сборной РФ от ЧМ-2022

В конце 2019 WADA отстранило РФ от участия в крупных международных соревнованиях.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить сборную России по футболу от участия в ЧМ-2022 в Катаре. Другие подробности собеседник телеканала не привел. Об этом сообщил арабский телеканал beIN SPORTS, ссылаясь на источник в WADA.

В конце прошлого года Всемирное антидопинговое агентство на четыре года отстранило Российскую Федерацию от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, пишет "Лента.ру".