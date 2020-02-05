Бургерные «Мираторга» приостановили работу с сервисами доставки еды

Компания «Мираторг» приостановила сотрудничество с сервисами доставки еды в Москве, Воронеже и Брянске.

Сеть «Бургер & Фрайс» компании «Мираторг» с 5 февраля приняла решение приостановить работу с популярными сервисами доставки еды, такими как «Яндекс.Еда» и Delivery club из-за низкого качества обслуживания.

В «Мираторге» пояснили, что фирменный бургер должен иметь хрустящую нежную булочку, однако в течение 60 минут она теряет свои свойства. Таким образом, некачественные условия и скорость доставки еды негативно сказывается на репутации бренда.

Уточняется, что сеть бургерных «Мираторга» уже проставила работу с популярными сервисами доставки еды в таких городах, как Москва, Воронеж и Брянск. Также компания пообещала возобновить сотрудничество со своими партнерами, если качество и скорость обслуживания будут соответствовать стандартам холдинга.