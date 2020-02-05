В РФС прокомментировали отстранение России от ЧМ-2022
РФС и РУСАДА не получали уведомлений от WADA об отстранении России от ЧМ-2022 по футболу.
Вице-спикер Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев сообщил, что пока рано говорить о запрете сборной РФ по футболу участвовать в ЧМ-2022, так как отборочный турнир еще не начался.
Накануне арабский телеканал beIN SPORTS, ссылаясь на источник в WADA, заявил, что организация отстранила сборную Российской Федерации от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
В РУСАДА и РФС подчеркнули, что не получали соответствующих уведомлений от WADA, пишет РИА Новости.
Написать комментарий