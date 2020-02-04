На страницы украинского учебника попал Киану Ривз

Настоящий снимок был сфотографирован в 1932 году, на нем показаны строители.

Издатели украинского учебника "Всемирная история" за десятый класс включили в главу "Соединенные Штаты Америки в междувоенный период" отфотошопленный снимок "Обед на небоскребе": на 58-й странице книги изображен популярный голливудский актер Киану Ривз.

Уточняется, что в 1932 году была сделана настоящая фотография. На ней запечатлены строители, обедающие на строительной балке многоэтажного здания, пишет РИА Новости.