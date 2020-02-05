ЦБ РФ рассказал о новом способе мошенничества с кредитами

Сначала человеку предоставляют нужную сумму, а затем кредитор пропадает на очень долгое время.

Банк России предупреждает о новой схеме мошенничества при оформлении кредитов, пишет «Российская газета» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерия Ляха. Речь идет о следующей схеме: сначала человеку предоставляют нужную сумму (как физлицу, так и ИП), а затем кредитор пропадает на очень долгое время. Согласно условиям договора, процентная ставка может расти, также как и задолженность. В итоге, суть в том, что должнику просто некому вернуть занятую сумму. Спустя время, кредитор внезапно появляется и в судебном порядке требует немедленно погасить всю сумму с процентами.