В России поднимут цены на авиаперелеты

Российские туроператоры предупредили граждан о повышении цен на авиабилеты на зарубежные рейсы.

По информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР), в ночь с 4 на 5 февраля подорожают авиабителы на международные рейсы. Такая ситуация связана с тем, что один раз в неделю, в ночь со вторника на среду, происходит перерасчет цен на авиабилеты с учетом курса валют, установленного Банком России на понедельник. По данным АТОР, учитывая курс рубля к доллару, цены на зарубежные перелеты возрастут в среднем на 3-5%, пишет РБК.