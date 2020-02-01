Россиян из Китая будут эвакуировать военные самолеты

Президент России дал распоряжение отправить самолеты ВКС в Китай для эвакуации россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства отдал распоряжение о том, чтобы за россиянами, все еще находящимися в Китае, вылетели самолеты ВКС. Причем под данным Ростуризма, все российские туристы, находящиеся в КНР должны вернуться в Россию не позднее 4 февраля, пишет РБК.