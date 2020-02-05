Танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания

Договоренность о поставке опытной партии «Прорывов» в российские войска была подписана во время военно-технического форума «Армия-2019».

Россия продолжает удивлять своими военными новинками. Так, новейший российский танк Т-90М «Прорыв» с успехом прошел испытания на государственном уровне, о чем РИА Новости накануне выставки Defexpo India-2020 проинформировал официальный представитель разработчика концерна «Уралвагонзавод». По словам собеседника, договоренность о поставке опытной партии «Прорывов» в российские войска была подписана во время военно-технического форума «Армия-2019». Т-90М является более усовершенствованной модификацией Т-90А.