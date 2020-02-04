Фотограф запечатлел удар молнии в шпиль самого высокого в мире здания

Фотограф запечатлел замечательное изображение молнии, поразившей самое высокое здание в мире, 828-метровую башню – Бурдж-Халифа в Дубае.

Необычные фотографии были сделаны во время сильного ветра 33-летним фотографом Зохайбом Анжумом.

Уникальное явление, которое запечатлел на свою камеру фотограф, известно как «ленточная молния», пишет foxnews.com.

Три молнии одновременно попали в Бурдж-Халифа. Фото: foxnews.com

Эта молния выглядит как несколько молний, которые идут параллельно друг другу. Сильный ветер может расширять каналы из плазмы в каждой молнии, в результате чего формируется подобная дифференцированная молния.

По словам фотографа, он пытался запечатлеть эти снимки в течение семи лет, поскольку штормы такого масштаба редки в этом районе.