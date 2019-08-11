Таинственный город-призрак появился над китайским озером Хунцзэху

Невероятное явление наблюдали несколько дней назад жители китайского города Хуайань. Люди были ошеломлены после того, как на горизонте над озером Хунцзэху появился гигантский город-мираж. Многим очевидцам удалось запечатлеть данное явление на видео.

По словам наблюдателей, мираж возник в полдень после дождя. Неожиданно над водой появились древние китайские строения с изогнутыми крышами, деревья и огромная ветряная турбина. Город возник сквозь туман, опускавшийся над озером. Необычное зрелище длилось примерно 30 минут.

Один из очевидцев данного явления, фотограф Чэнь Кай, рассказал представителям СМИ о том, что видел группу древних китайских зданий, башни восьмиугольных ворот, городские стены и другие постройки. По его мнению, это один из самых ярких миражей, которые были зарегистрированы ранее в этом районе

Теперь исследователям предстоит узнать призрачный город, запечатленный на снимках очевидцев, однако для этого им предстоит изучить огромное количество архивных фото, пишет dailymail.co.uk.