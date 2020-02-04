В США стартовали президентские выборы

Первые внутрипартийные состязания (кокусы) прошли в американском штате Айова, победа в котором является своеобразным "маркером" в определении будущего лидера США.

Первые кокусы, прошедшие в штате Айова, не принесли республиканцам сюрпризов. С разгромным счетом в 97% голосов победил президент США Дональд Трамп. Что же касается демократов, то они не смогли подсчитать голоса своих сторонников. Приложение, в котором нужно было голосовать, оказалось технически неисправным. Не работала и горячая линия, на которую пытались звонить избиратели, чтобы оставить свои голоса за кандидатов от демократической партии.

"Кокус демократов - однозначная катастрофа", - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

По словам действующего лидера США, кокус демократов в Айове представляет собой полный разлад, также, как и их управление страной. При этом Трамп заявил, что он является единственным человеком, который может сказать, что одержал "очень крупную победу в Айове", пишет РИА Новости.

Осталось неясным, кто из претендентов на участие в президентских выборах США от демократической партии одержал победу в Айове. Ситуация станет более понятной 3 марта, когда 14 штатов США будут выбирать своего кандидата на пост главы Белого дома.