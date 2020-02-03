МВД хочет увеличить число возможных комбинаций автономеров

03.02.2020 22:35 Комментарии

В МВД предложили изменить правило, согласно которому в России трехзначный код регионов может начинаться только с 1 или 7.

Согласно ведомственному приказу МВД №766 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств», трехзначный код региона может начинаться только 1 и 7. Теперь это правило хотят отменить. Такое решение принято из-за возникшей проблемы нехватки автомобильных номеров, а отмена существующего ограничения позволит в разы увеличить число возможных комбинаций государственных номерных знаков для автомобилей, пишет Коммерсант.