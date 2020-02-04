Франция обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны

Эммануэль Макрон заявил, что РФ пытается пересмотреть историю Второй мировой войны, "сделав виноватым народ Польши".

Французский глава Эммануэль Макрон во время визита в Польше 3-4 февраля 2020 года заявил, что Российская Федерация предпринимает попытки исказить историю Второй мировой войны. Он пояснил, что Москва хочет "сделать виноватым польский народ". Кроме того президент Франции отметил, что свободная интерпретация исторической памяти может негативно сказаться на Европе, поэтому страны обязаны знать свою историю и защищать ее от попыток пересмотра некоторыми государствами, передает РИА Новости.