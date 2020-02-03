Россия сократила транзит газа через Украину

"Газпром" в январе этого года почти втрое снизил поставки газа в Европу через территорию Украины.

Согласно данным компании "Газпром", в январе 2020 года поставки газа через газотранспортную систему Украины сократились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - с 8,065 млрд кубических метров до 2,65 млрд кубических метров. Отмечается, что по условиям ранее заключенного пятилетнего контракта, российская компания была вынуждена заплатить в два раза больше за резервирование мощностей.

Несмотря на такую динамику, "Газпром" 1 февраля 2020 года увеличил суточную прокачку голубого топлива в европейские страны через украинскую территорию в 2,2 раза, достигнув отметки 109,3 млн кубических метров, пишет РБК.