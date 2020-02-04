Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Этьен де Понсен сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон поставил перед правительством задачу нормализовать отношения с Россией.

Французский посол в Киеве Этьен де Понсен в интервью украинскому телеканалу "Громадьске" заявил, что стратегия "изоляции" Российской Федерации не дала Европе желаемых результатов. Он пояснил, что Франция заинтересована в развитии экономических отношений как с Киевом, так и Москвой. Дипломат отметил, что у российской стороны сильно развита военная сфера, поэтому нет смысла загонять Россию в угол, с этой страной нужно вести диалог.

Также Этьен де Понсен рассказал, что предпринятые попытки "изолировать" Москву привели к снижению эффективности переговоров в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина). Он добавил, что лидер Франции Эммануэль Макрон поставил перед правительством задачи нормализовать отношения с Россией и оживить "нормандский саммит", пишет РИА Новости.