Путин назвал причину отставки главы Чувашии

Глава РФ сказал, что Михаил Игнатьев лишен чувства такта и уважения к людям.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о том, есть ли к экс-главе Чувашской Республики Михаилу Игнатьеву претензии со стороны правоохранительных органов. По словам президента, он был отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия.

Также Путин рассказал, что Игнатьев был лишен чувства такта и уважения к российским гражданам. Он подчеркнул, что без этих качеств государственный служащий любого уровня не может быть представителем власти, пишет "Интерфакс".