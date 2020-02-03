Главу Керчи уволили после скандала с блокадниками

Выборы нового главы Керчи должны состояться на следующей неделе.

3 февраля на внеочередной сессии керченские депутаты проголосовали за увольнение главы Керчи Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы после скандала с поздравлением блокадников.

В прошлый понедельник керченские госслужащие поздравили жителей города, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили им цветы, медали и мясные пироги в форме батона белого хлеба. Подарки блокадников вызвали общинный резонанс, так как некоторые россияне сочли такие дары неуместными.

Отмечается, что на следующей неделе должны состояться выборы нового главы горсовета Керчи, пока обязанности будет исполнять депутат от партии "Единая Россия" Ольга Солодилова, пишет РИА Новости.