Вернувшихся из КНР россиян поместят на карантин под Тюменью

Татьяна Голикова рассказала, что в список людей, которых должны эвакуировать из КНР, вошли граждане России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Армении.

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что россиян и граждан других стран, эвакуированных из КНР, временно разместят в зоне карантина, которая будет находиться в Тюменской области. Она рассказала, что этот российский регион оказался наиболее подготовленным к эпидемии коронавируса.

Она отметила, что РФ эвакуирует из населенного пункта Уханя и провинции Хубэй около 150 человек, включая 10 граждан Белоруссии, 3 гражданина Казахстана, 1 гражданина Украины и 1 гражданина Армении. По словам Голиковой, если иностранцы захотят, то их после двухнедельного карантина в России отправят по месту гражданства, пишет ТАСС.