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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Россия готовится к масштабному распространению коронавируса

04.02.2020 12:07
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Россия готовится к масштабному распространению коронавируса

В данный момент, словам замглавы Минздрава Сергея Краевого, сложно сделать какой-либо прогноз относительно уровня заболевания.

В России предпринимаются меры против масштабного распространения китайского коронавируса 2019-nCoV на территории страны, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение замглавы министерства здравоохранения Сергея Краевого. На данный момент, по его словам, сложно сделать какой-либо прогноз относительно уровня заболевания. Что известно точно – это то, что вирус, как правило, поражает мужчин монголоидной расы. Однако этот факт, по словам Краевого, не успокаивает и все равно заставляет готовится к вероятной масштабной инфекции.

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