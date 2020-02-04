Россия готовится к масштабному распространению коронавируса

В данный момент, словам замглавы Минздрава Сергея Краевого, сложно сделать какой-либо прогноз относительно уровня заболевания.

В России предпринимаются меры против масштабного распространения китайского коронавируса 2019-nCoV на территории страны, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение замглавы министерства здравоохранения Сергея Краевого. На данный момент, по его словам, сложно сделать какой-либо прогноз относительно уровня заболевания. Что известно точно – это то, что вирус, как правило, поражает мужчин монголоидной расы. Однако этот факт, по словам Краевого, не успокаивает и все равно заставляет готовится к вероятной масштабной инфекции.