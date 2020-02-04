Google впервые назвала сумму доходов от YouTube

За 2019 год сервис YouTube заработал на рекламе более $15 млрд.

Американская транснациональная корпорация Google впервые раскрыла данные о доходах от видеохостинга YouTube. Об этом передает агентство РИА Новости со ссылкой на годовой отчет компании, опубликованный на портале Google. Отмечается, что корпорация за прошлый год заработала на рекламе в сервисе YouTube свыше $15 млрд, что составляет около 9% от всей выручки.