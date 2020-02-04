В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Необходимо будет не только декларировать суммы более ста тысяч долларов, но и в документальном порядке подтверждать их происхождение.

В странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз) начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу. Как передает РИА Новости со ссылкой на таможенную службу, речь идет только о физических лицах.

Суть в следующем: необходимо будет не только декларировать суммы более ста тысяч долларов, но и в документальном порядке (через банк) подтверждать их происхождение. Уточняется, что нововведение касается также чеков, векселей, а также неименных ценных бумаг, которые можно будет обналичить.