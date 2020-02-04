Белоруссия готова покупать нефть у России

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия хочет закупать российскую нефть по мировым ценам.

Белорусский глава Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать нефть у Москвы по мировым ценам. Он рассказал, что российская сторона не хочет отгружать сырье республике на этих условиях, так как настаивает на "существенной премии" компаниям за поставку топлива. Также Лукашенко добавил, что Российская Федерация отгружает Венгрии, Польше и западным странам сырье без выплаты бонусов. Он отметил, что Минск просит Москву продать нефть по мировым ценам, чтобы не выплачивать российским компаниям премии, пишет "Коммерсантъ".