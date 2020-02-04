Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко должна состояться 7 февраля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона начала подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Также он подчеркнул, что данному мероприятию предшествовали продолжающиеся контакты на рабочем уровне.

Ранее глава Белоруссии заявил, что намеревается встретиться с лидером России 7 февраля. Лукашенко отметил, что не собирается портить отношения Минска и Москвы, особенно на исходе политической карьеры. Он добавил, что республика хочет "честных, чистых, прозрачных" отношений со своим соседом, пишет "Коммерсантъ".