Польшу пока не приглашали на 75-летие Победы в Москву

Дмитрий Песков отметил, что вопрос об отправке приглашения лидеру Польши на празднование Дня Победы пока не вставал на повестке дня.

4 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация пока не направляла польскому главе приглашение в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также он подчеркнул, что данный вопрос не поднимался на повестке дня. Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, приедет ли лидер Польши в Россию на празднование Дня Победы.

Отмечается, что в последнее время власти Варшавы стали делать все более "громкие" заявления об исторических событиях времен Второй мировой войны, пишет "Известия".