Польша заявила о победе в "историческом споре" с РФ

Яцек Чапутович заявил, что России не удалось навязать свое видение истории касательно Второй мировой войны.

Глава Министрерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью агентству PAP заявил, что его страна выиграла "исторический спор" с Российской Федерацией. Он рассказал, что российская сторона пыталась навязать миру свое видение истории касательно Второй мировой войны, однако ей это не удалось. Польский министр добавил, что теперь страны должны направить усилия на нормализацию отношений, так как являются соседями, пишет "Коммерсантъ".