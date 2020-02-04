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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

РФ ограничила въезд иностранцев из Китая

04.02.2020 09:52
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РФ ограничила въезд иностранцев из Китая

Решение принято в отношении всех граждан, исключением являются жители стран–членов Евразийского экономического союза.

Россия приняла решение с четвертого февраля ограничить въезд в страну через воздушные пункты пропуска зарубежных гостей из Китая, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт правительства. Как уточняется, некоторых граждан будут пропускать, но только через столичный аэропорт Шереметьево.

Решение принято в отношении всех граждан, исключением являются жители стран–членов Евразийского экономического союза и экипажей самолетов, членов официальных делегаций и лиц, которые имеют вид на жительство в России. В ближайшее время Китай и другие страны будут проинформированы о принятых мерах, которые, как отмечается, носят временный характер.

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