Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев

Михаил Мишустин напомнил, что китайский коронавирус был добавлен в список опасных заболеваний.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на оперативном совещании заявил, что зараженных коронавирусом иностранцев будут высылать из страны. Он напомнил, что новая китайская инфекция была добавлена в список опасных заболеваний, поэтому заболевших в обязательном порядке будут изолировать, а также возможно введение карантина.

Ранее Мишустин подписал план по борьбе с китайским коронавирусом, пишет РИА Новости.