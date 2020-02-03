Редкие кадры: Бабуин украл львенка и стал ухаживать за ним

Один из сотрудников Национального парка Крюгера в ЮАР запечатлел момент, как бабуин украл детеныша льва и стал ухаживать за ним как за своим.

Видеозапись была сделана Куртом Шульцем, работающим в парке Крюгера экскурсоводом, пишет newsbreak.com.

По словам Шульца, он приехал в парк пораньше, чтобы сделать несколько интересных снимков, но неожиданно заметил группу бабуинов, которые были чем-то обеспокоены.

«Я увидел бабуина, несущего что-то, а остальная группа животных заинтересовалась этим бабуином. Мне пришлось подождать около 30 минут, прежде чем я заметил, что самец бабуина держал в руках маленького львенка», – рассказал Шульц.

Удивительный момент, когда бабуин осторожно переносит детеныша в безопасное место.Фото: the-sun

Он также отметил, что бабуин ухаживал за львенком, словно любящий отец.

Однако дальнейшие наблюдения подтвердили, что детеныш льва умер буквально через несколько дней после видеосъемки.