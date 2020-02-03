Россияне одобрили поправки в Конституцию

Наибольшее одобрение среди жителей России получили такие поправки в основной закон, как индексация пенсий и закрепление МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Согласно проведенному опросу ВЦИОМа, большая часть российских граждан поддержала предложенные лидером РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

Исследование проводилось 24 января 2020 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

91% респондентов одобрили идею регулярной индексации пособий, пенсионных, социальных и других выплат, а 90% - закрепить МРОТ не ниже прожиточного минимума. Кроме того 87% россиян считает, что следует увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет, 81% опрошенных одобряет инициативу наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия главному закону. Отмечается, что 68% поддержали предложение запретить представителям власти иметь иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране, пишет РБК.