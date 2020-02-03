"Панцирь-С" показал отличную работу в Сирии

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотники боевиков, приближающиеся к военной сирийской авиабазе "Хмеймим".

По информации, поступившей от Министерства обороны России, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" показал отличную работу во время атаки беспилотников на военную авиабазу "Хмеймим" в Сирии, на которой расположены военные ВКС России. Так, расчет комплекса смог определить и уничтожить два неопознанных беспилотных летательных средства, направляющихся к авиабазе со стороны Средиземного моря.

Государственное телевидение Сирии, со ссылкой на сирийских военных, сообщило, что в ночь на 3 февраля российский ЗРП "Панцирь-С" сбил два неизвестных БПЛА на подлете к авиабазе "Хмеймим". В результате инцидента пострадавших нет, как нет и материального ущерба. База работает в обычном режиме, пишет РИА Новости.