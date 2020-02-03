США объяснили опасность российских "Солнцепеков"

Российская ТОС "Солнцепек" может применяться для зачистки вражеских населенных пунктов, тоннелей и бункеров.

Американский журнал The National Interest рассказал, почему российская тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек" представляет угрозу для США и всего мира.

Автор статьи сообщил, что такое термобарическое оружие позволяет российской стороне проводить успешные штурмовые операции, заключающиеся в зачистке вражеских населенных пунктов, тоннелей и бункеров. Также он добавил, что дивизия, вооруженная ударным комплексом "Солнцепек" на базе танка Т-72, может прорвать укрепленные участки противника, освобождая дорогу для танков "Армата" и мотострелков.

Отмечается, что применение термобарического оружия не запрещено, однако его масштабность может приводить к уничтожению не только военнослужащих, но и мирных жителей, оказавшихся в зоне поражения. Подобного рода боеприпасы распыляют горючее в виде аэрозоля, после чего осуществляется подрыв образовавшегося газового облака.