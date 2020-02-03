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Красное мясо увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

03.02.2020 20:12
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Красное мясо увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Новое исследование показало, что мясная диета несет хотя и небольшой, но повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Четыре месяца назад «Анналы внутренней медицины» опубликовали противоречивый отчет, в котором призывали людей не беспокоиться о рисках для здоровья, связанных с употреблением красного и обработанного мяса, что противоречит десятилетиям рекомендаций по питанию.

Доклад был подвергнут широкой критике со стороны экспертов общественного здравоохранения, в том числе ведущих медицинских групп, таких как Американская кардиологическая ассоциация и Американское онкологическое общество. Некоторые эксперты призвали отозвать документ, в то время как другие отмечали его результаты и использовали его, чтобы поднять вопросы о давних диетических рекомендациях, препятствующих употреблению мяса.

В понедельник группа выдающихся ученых опубликовала большое исследование по внутренней медицине JAMA, которое еще раз выявило потенциальный вред диеты, богатой мясом. Исследователи проанализировали данные о разнообразной группе из тысяч людей, за которыми наблюдали в течение трех десятилетий. Они обнаружили, что люди, у которых было наибольшее потребление красного мяса, переработанного мяса и птицы, имели небольшой, но повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако люди, которые регулярно ели рыбу, не видели повышенного риска.

Новые результаты вряд ли уладят дебаты по поводу красного мяса и его связи с хроническими заболеваниями. Но они предоставляют дополнительные доказательства для экспертов, которые утверждают, что красное и переработанное мясо способствуют риску сердечно-сосудистых заболеваний, и предполагают, что органы здравоохранения вряд ли изменят свои рекомендации по ограничению потребления мяса.

Один из авторов нового исследования, Линда Ван Хорн, является членом консультативной группы, которая в настоящее время помогает федеральному правительству обновить свои влиятельные диетические рекомендации для американцев, которые давно рекомендуют людям ограничивать потребление красного и обработанного мяса. Доктор Ван Хорн является членом двух подкомитетов консультативных групп, один из которых занимается разработкой рекомендаций по диетическим жирам и морепродуктам.

Доктор Ван Хорн говорит, что новое исследование опирается на некоторые доступные данные самого высокого качества. Она сказала, что результаты подтверждают рекомендации о том, что люди должны отдавать предпочтение таким продуктам, как свежие фрукты и овощи, цельные зерна, бобовые, рыба, орехи и семена, и ограничивать потребление таких продуктов, как красное и обработанное мясо, рафинированное зерно, жареные продукты и подслащенные сахаром продукты и напитки.

«Когда вы едите диету, богатую обработанными и рафинированными продуктами, это в совокупности способствует повышению риска заболеваний и лишает вас преимуществ клетчатки, витаминов, минералов и растительных белков, которые способствуют здоровью», - сказала доктор Ван Хорн.

Выводы нового исследования контрастируют с данными отчета прошлой осенью в Анналах, в котором было установлено, что сокращение потребления красного и обработанного мяса привело к меньшему количеству смертей от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, но специалисты пришли к выводу, что доказательства были слабыми, поскольку большая часть данных поступила из обсервационных исследований, которые не могут показать причину и следствие. Авторы утверждают, что любой повышенный риск был слишком минимальным, чтобы говорить людям о том, что им следует сократить потребление мяса.

Хотя многие люди, которые едят мясо, не заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями, полученные результаты отражают то, что постоянно находят и другие крупные исследования и научные обзоры: более высокое потребление мяса связано с небольшим, но повышенным риском развития сердца болезни.

В конечном счете, есть ли мясо, решать людям. Вопросы защиты животных являются проблемой для многих. Вопросы устойчивости также являются предметом рассмотрения, поскольку красное мясо, в частности, оказывает сильное воздействие на окружающую среду.

Что касается здоровья, то потребление красного и обработанного мяса является одним из многих общих факторов питания и образа жизни, которые играют роль в здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом говорит Норрина Аллен, старший автор последнего исследования и доцент профилактической медицины в Северо-Западном Файнберге, Школа медицины. Она сказала, что, хотя некоторые люди могут посчитать это второстепенным фактором, тем не менее, важно обращать на это внимание людей, пишет The New York Times .

«Я бы сказала, что, несмотря на то, что риск кажется небольшим, любой избыточный риск для чего-то столь важного, как болезни сердца и смертность, стоит учитывать», - добавила она.

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