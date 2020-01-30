Употребление чая или красного вина может вдвое снизить риск развития деменции

Флавонолы присутствуют в большинстве фруктов и овощей, а также в черном чае и красном вине. Ученые доказали, что их регулярное употребление связано с более низким риском развития деменции.

Согласно новым исследованиям, употребление в пищу продуктов с антиоксидантным флавонолом может снизить риск развития деменции. Флавонол, группа фитохимических веществ, содержащихся в растительных пигментах, содержится во всех видах пищевых деликатесов, включая почти все фрукты и овощи, черный чай и красное вино. Обратите внимание, что перед тем, как наливать вино, исследователи рекомендуют увеличить употребление капусты и чая.

Исследователи попросили 921 человека со средним возрастом 81 год заполнять вопросник о том, как часто они ели определенные продукты. Их также спрашивали о других факторах, таких как уровень образования, физическая активность и сколько времени они занимались умственной деятельностью. Участники проходили ежегодное тестирование на предмет выявления болезни Альцгеймера в среднем в течение 6 лет.

220 человек получили болезнь Альцгеймера во время исследования, но исследователи обнаружили, что у тех, кто ел наибольшее количество флавонолов, было на 48% меньше риска развития деменции, чем у тех, кто потреблял их меньше всего.

Участники были разделены на пять групп в зависимости от потребления флавонола. Самая низкая группа потребляла около 5,3 мг в день, тогда как самая высокая группа потребляла в среднем 15,3 мг в день. Из людей с самыми высокими уровнями флавонола 15% людей заболели болезнью Альцгеймера, в то время как из самой низкой группы заболевание получили 30% людей.

Результаты были такими же после того, как исследователи с поправкой на другие факторы, которые могут повлиять на риск развития деменции Альцгеймера, такие, как диабет, предыдущий сердечный приступ, инсульт и высокое кровяное давление.

Причем ученые отмечают, что существуют различные типы флавонолов, и они имеют различную зависимость с риском возникновения болезни Альцгеймера, пишет Metro.