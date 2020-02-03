Михаил Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса

В документе говорится о том, что были приняты все меры, в частности, создан оперативный штаб.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил подпись под национальным планом по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV. Как передает РИА Новости, об этом он проинформировал в ходе оперативного совещания с участием вице-премьеров. В документе говорится о том, что были приняты все меры. В частности, создан оперативный штаб. Кроме этого, новый вид коронавируса был внесен в список особо опасных заболеваний, благодаря чему можно будет депортировать зараженных граждан других государств, а также вводить карантин и изоляцию.