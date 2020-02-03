Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ФЕВ, 18:37 МСК
USD (ЦБ)    63,9091
EUR (ЦБ)    70,7921

03 ФЕВ, 18:37 МСК
USD (ЦБ)    63,9091
EUR (ЦБ)    70,7921
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Фигурантам дела о крушении MH17 предъявили обвинения

03.02.2020 18:09
Комментарии
Фигурантам дела о крушении MH17 предъявили обвинения

Елена Кутьина надеется, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым.

Предъявлено обвинение четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 в Донбассе в 2014 году. Уточняется, что Национальная прокуратура Нидерландов вызвала их для следственных действий. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат одного из подозреваемых Елена Кутьина.

Собеседник издания отметила, что одного из обвиняемых будет защищать международная группа адвокатов, в которую входят два защитника из Голландии и один из России. Она подчеркнула, что действия адвокатов будут отвечать всем нормам международного права. Также Кутьина выразила надежду на то, что рассмотрение дела в нидерландском суде будет объективным.

Комментировать (без регистрации)
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Хочешь, я убью соседей?» Как в России ужесточат наказание для шумных соседей

«Хочешь, я убью соседей?» Как в России ужесточат наказание для шумных соседей
События и факты

Дешевый, но недоступный. Почему в России бензин – один из самых дешевых в Европе?

Дешевый, но недоступный. Почему в России бензин – один из самых дешевых в Европе?
Экономика

США на 100% обеспечат Белоруссию нефтью. Вашингтон уводит Минск из-под носа у России?

США на 100% обеспечат Белоруссию нефтью. Вашингтон уводит Минск из-под носа у России?
Экономика 1

Россия во всеоружии. Чем завершился первый этап модернизации Вооруженных Сил России?

Россия во всеоружии. Чем завершился первый этап модернизации Вооруженных Сил России?
Политика 5

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»
События и факты

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России
Экономика 33

Узнай, страна

В Башкирии заработала первая очередь мега-фермы, рассчитанной на 5000 голов КРС

В Башкирии заработала первая очередь мега-фермы, рассчитанной на 5000 голов КРС

В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» начали резку металла для инновационного плавучего рыбзавода

В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» начали резку металла для инновационного плавучего рыбзавода

В Тверской области реализован самый крупный в РФ региональный транспортный проект за 3 млрд рублей

В Тверской области реализован самый крупный в РФ региональный транспортный проект за 3 млрд рублей

В Оренбургской области открыли два новых месторождения углеводородов, расширив кластер нефтедобычи

В Оренбургской области открыли два новых месторождения углеводородов, расширив кластер нефтедобычи

Новости дня

18:35 Россия сократила транзит газа через Украину Россия сократила транзит газа через Украину
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:27 Главу Керчи уволили после скандала с блокадниками Главу Керчи уволили после скандала с блокадниками
17:10 Захарова ответила на слова Польши о победе в "историческом споре" с РФ Захарова ответила на слова Польши о победе в "историческом споре" с РФ
16:37 Польша заявила о победе в "историческом споре" с РФ Польша заявила о победе в "историческом споре" с РФ
16:04 Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
15:17 Турция ударила по 40 целям в Идлибе Турция ударила по 40 целям в Идлибе
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:36 Россияне одобрили поправки в Конституцию Россияне одобрили поправки в Конституцию

Узнай, страна!

13:18 В Башкирии заработала первая очередь мега-фермы, рассчитанной на 5000 голов КРС В Башкирии заработала первая очередь мега-фермы, рассчитанной на 5000 голов КРС
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
30 ЯНВ, 17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter