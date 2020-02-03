Фигурантам дела о крушении MH17 предъявили обвинения

Елена Кутьина надеется, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым.

Предъявлено обвинение четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 в Донбассе в 2014 году. Уточняется, что Национальная прокуратура Нидерландов вызвала их для следственных действий. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат одного из подозреваемых Елена Кутьина.

Собеседник издания отметила, что одного из обвиняемых будет защищать международная группа адвокатов, в которую входят два защитника из Голландии и один из России. Она подчеркнула, что действия адвокатов будут отвечать всем нормам международного права. Также Кутьина выразила надежду на то, что рассмотрение дела в нидерландском суде будет объективным.