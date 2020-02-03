Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Дмитрий Песков подчеркнул, что на полуострове соблюдаются права всех народов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает присоединение Крыма к Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Анкара будет внимательно следить за правами крымских татар.

Песков добавил, что Кремль абсолютно не согласен с позицией турецких коллег. Представитель отметил, что в Крыму соблюдаются права всех народов, пишет РИА Новости.