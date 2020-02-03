Захарова ответила на слова Польши о победе в "историческом споре" с РФ

Ранее Яцек Чапутович заявил, что Польша победила в "историческом споре" с РФ касательно Второй мировой войны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала высказывание главы внешнеполитического ведомства Польши Яцека Чапутовича о том, что польская сторона выиграла в "историческом споре" c Россией касательно оценки Второй мировой войны. По ее словам, так думают все душевнобольные.

Ранее Чапутович высказался о неудачной попытке РФ навязать всему миру свое повествование истории. Также он отметил, что странам необходимо нормализовать добрососедские отношения, пишет ТАСС.