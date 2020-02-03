Турция ударила по 40 целям в Идлибе

По словам турецкого лидера в результате удара было нейтрализовано примерно 30 сирийцев.

3 февраля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Анкаре заявил, что турецкие истребители F-16 ВВС нанесли удары примерно по 40 объектам в сирийском Идлибе. Он подчеркнул, что это был ответ Анкары на обстрел солдат Турции из-за которого погибли четверо военнослужащих. Эрдоган добавил, что в результате удара было нейтрализовано около 30 сирийцев, пишет ТАСС.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что после столкновения с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли турецкие солдаты.